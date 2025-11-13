健康で長生きするためにはどんなことに気をつけたらいいか。医師の伊藤大介さんは「健康診断を受けた際に、いくつかの項目をよく確認したほうがいい。胸部レントゲンや心音に異常がある場合はわかりやすいが、かかりつけ医でも気づけない病気の兆候が体に出ている場合もある」という――。（第1回）※本稿は、伊藤大介『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』（文春新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com