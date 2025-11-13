この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「そうなの？」と驚いたり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。 トルコの紅茶「砂糖を入れすぎる人は…」現地人の解釈に3万いいね かど / KAD 世界一周中(@kad4ani)さんの投稿です。何気ない会話