身体を鍛えていれば、つらい肩こりや腰痛とは無縁でいられると考える人もいるかもしれない。だが、英国を拠点にして世界のトップアスリートと契約を結ぶ治療家トレーナーの木谷将志さんは、「肩こりや腰痛に悩む人は、筋肉の伸び縮みが自由にできていない。これはアスリートも一般の人の身体も同じ」だという――。※本稿は、木谷 将志『世界が認めた神リカバリー』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.co