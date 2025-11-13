埼玉県入間市の圏央道外回り線で発生した、トラックや乗用車が絡む玉突き事故の現場＝13日午前9時49分（共同通信社ヘリから）13日午前5時35分ごろ、埼玉県入間市の首都圏中央連絡自動車道（圏央道）外回りで、車5台が絡む玉突き事故があり、40〜50代ぐらいの男性2人が死亡した。県警によると、他に20〜50代ぐらいの男性3人がけがをして病院に搬送された。県警は同日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）容疑で、トラックを運転し