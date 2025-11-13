この漫画記事は、主人公・すみれが友人との価値観の違いに悩み、最後には疎遠になってしまうお話です。友人と旅行をするとき、いつも車を出して運転するすみれ。ですが友人2人は「当たり前」という態度。ところが、友人・あいが突然「今までお礼をしなくて、ごめん」と反省の色を示します。会社の同僚に言われて初めて、運転手の大変さに気づいたようです。人間まおさんによる作品『ガソリン代どうする？』をダイジェスト版でごら