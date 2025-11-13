富山県にある日本一深いV字峡谷の「黒部峡谷」で、紅葉が見頃を迎えています。黒部峡谷は、この時期「トロッコ電車」で紅葉を楽しめる人気のスポットです。【映像】窓のないトロッコ電車から見える景色黒部峡谷鉄道によりますと、今年の紅葉は平年に比べると1週間ほど遅れたということですが、窓のないトロッコ電車からは、トンネルを抜けるごとに深まる紅葉と、エメラルドグリーンに輝く黒部川の絶景が車窓を次々と流れていき