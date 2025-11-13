将棋の第38期竜王戦七番勝負第4局は11月13日、挑戦者の佐々木勇気八段（31）が前日に封じた85手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）の手番で再開された。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の第4局（生中継中）京都市の「京都競馬場」開場100周年を記念して開催されている竜王戦第4局。日本中央競馬会の競馬場で将棋の公式戦が開催されるのは初めてで、本局の対局場はゴール板に面し