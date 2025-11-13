福岡市交通局によると、市営地下鉄空港線・箱崎線は13日午前8時33分ごろ発生した、乗客混雑による乗降時の安全確認のため、同8時36分現在、空港線・箱崎線の全線に遅れが発生している。同9時25分現在、通常運行になった。▶福岡市地下鉄・運行情報