¡ã°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹»öÁ°¾ðÊó¡þ12Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6769¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äºòÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥ë¡¼¥­¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¦»û²¬º»Ìï¹á¤Ï¡¢¸½ºß¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥­¥ó¥°53°Ì¡Ê399.42pt¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢¤òÆÀ¤ëÆ±50°Ì°ÊÆâ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÈÍè½µ¤Î¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Î2»î¹ç¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¢ã¼Ì¿¿¢ä²ÏËÜ·ë¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë10Ç¯¥â¥Î¤ÎUT¤Ã¤Æ