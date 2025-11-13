＜伊藤園レディス事前情報◇12日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーも今大会を含めて残り3試合となった。28歳の蛭田みな美は、来季の“職場確保”がかかる大事な終盤を戦っている。【写真】蛭田みな美は“くわえティ”でパッティング調整来季のフルシード権を得る条件は、メルセデス・ランキング（MR）で50位以内に入ること。そして“準シード”ともいわれる前半戦の出場権は51〜55位以