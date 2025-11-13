昨夜、大阪市西成区の集合住宅で火災があり、２人が死亡、２人が意識不明の重体です。１２日午後１１時１５分ごろ、大阪市西成区萩之茶屋の５階建て集合住宅で、「建物から煙が出ている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ３時間後に消し止められましたが、５階の部屋と廊下の計約３０平方メートルが焼けたということです。この火災で、火元とみられる部屋から男性の遺体が見つかりました。建物内から