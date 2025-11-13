将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が１３日午前９時過ぎ、京都市の京都競馬場で再開された。藤井竜王が△４二玉と自陣を整えた手で１日目を終えていた。立会人の山崎隆之九段が開いた、佐々木八段の封じ手は攻め筋を広げる▲１五歩で、控室でも予想された手だった