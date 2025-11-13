フリーアナウンサーの山本モナが１３日、自身のインスタグラムを更新し、司法試験に合格したことを報告した。山本は「【ご報告】」とし、「この度、令和７年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると５年。長かった、、」と伝えた。「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります。４０代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てま