楽天は13日、渡辺正人氏（46）の内野守備走塁コーチ就任を発表した。渡辺氏は上宮から97年ドラフト1位でロッテに入団。2012年まで在籍し、492試合に出場した。13年からは独立リーグの信濃でプレーし、14年に現役を引退した。15年から17年までBCリーグ、石川のヘッドコーチ、監督を歴任。24年からは韓国のSSGランダースでコーチを務めていた。