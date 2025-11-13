米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議に出席しているマリナーズのジャスティン・ホランダーGMが12日（日本時間13日）、ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指す日本選手の評価について語った。西武からポスティングシステムを利用して大リーグ挑戦を目指す今井達也については、まだ申請されていない段階であることを踏まえ「彼の現状や所属チームに対して最大限の敬意を払いたい。現時点では、まだフリー