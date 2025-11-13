気象台は、午前9時5分に、波浪警報を宮古島市、多良間村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】沖縄県・宮古島市、多良間村に発表 13日09:05時点宮古島地方では、13日夕方から13日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古島市□波浪警報【発表】13日夕方から13日夜遅くにかけて警戒予想最大波高6m■多良間村□波浪警報【発表】13日夕方から13日夜遅くにかけて警戒予想最大波高