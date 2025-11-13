トヨタ自動車は12日、日本円でおよそ2兆1500億円を投資し新たに建設したアメリカ・ノースカロライナ州のバッテリー工場で生産が始まったと発表しました。トヨタ自動車が12日、生産開始を発表したのはノースカロライナ州にあるバッテリー工場です。この工場はトヨタがおよそ139億ドル、日本円でおよそ2兆1500億円を投資し新たに建設したもので、日本国外では初めてのバッテリー工場だということです。電気自動車などに使うリチウム