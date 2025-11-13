¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢²Ã¸î°¡°Í¤¬½Ð±é¡£¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊì¿Æ¤ÎËÜ²»¡×¤ÈÂê¤·¡¢²áµî¤ÎÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²Ã¸î°¡°Í¤¬¸ì¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÉÝ¤µ¡Ö¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£²ÃÆþ»þ¤«¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿²Ã¸î¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤