人気キャラクターのスポンジ・ボブが活躍する映画『The SpongeBob Movie: Search for SquarePants（原題）』が、『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』の邦題で2026年春に日本公開されることが決定した。 参考：『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』2026年夏公開決定劇場でSP告知映像の上映も 1999年にアメリカのアニメーター、ステファン・ヒー