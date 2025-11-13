歳の差30歳の上司に交際を強要され、ストーカーのように付きまとわれる日々。会社ぐるみで交際をイジられ、職場でも味方はいない。休職、適応障害になっても、辛い日常は終わらなかった、尾持トモ(＠o0omotitomo0o)さんの『人生崩壊〜会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました』を紹介するとともに、当時の事態を聞く。【漫画】本編を読む■いじめやパワハラの実態をヒアリングすると、見苦しい言い訳が続々と…5