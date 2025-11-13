札幌・西警察署は2025年11月12日、過失運転致傷とひき逃げの疑いで札幌市中央区に住む会社員の林直樹容疑者（44）を逮捕しました。林容疑者は10月30日午後6時前、札幌市中央区のコンビニエンスストアの駐車場で、80代の歩行者の女性を乗用車ではねてけがをさせたにもかかわらず、現場から逃走した疑いが持たれています。女性は足のあたりを骨折するけがをしました。警察によりますと、防犯カメラの映像から林容疑者の逮捕に至った