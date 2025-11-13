Image: PlayStation.Blog ※縦置きスタンドは別売り こうきたか！こう値下げしてきたか！突如、PS5シリーズにちょっとお得なニューフェースが発表されました。その名は「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」。なんと希望小売価格は5万5000円！安いッ！現行のPS5 デジタル・エディションが、7万2980円ですからそれよりも1万7980円もお安い！と、値段はソフト2本分くらいの違いがあって、