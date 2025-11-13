国内企業物価指数の推移日銀が13日発表した10月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比2.7％上昇の127.5だった。コメ価格の高止まりを受けた農林水産物が指数を押し上げた。伸び率は9月改定値の2.8％から0.1ポイント縮小した。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。