G7外相会合に出席した茂木外相（中央奥）ら＝12日、カナダ・ナイアガラオンザレーク（ロイター＝共同）【ナイアガラオンザレーク共同】先進7カ国（G7）外相会合は12日、ロシアが侵攻するウクライナへの「揺るぎない支援を再確認する」との共同声明を発表した。一方、対ロシア制裁強化は「検討する」との表現にとどまり具体策に言及しなかった。カナダ東部ナイアガラオンザレークでの会合は2日間の日程を終え閉幕した。外相会合