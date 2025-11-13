楽天は13日、渡辺正人氏の内野守備走塁コーチ就任を発表した。渡辺氏は現役時代にロッテ、独立リーグの信濃でプレーし、現役引退後は15年〜17年までBC・石川のヘッドコーチ、監督を歴任し、24年からはSSGランダースで指導者を務めていた。