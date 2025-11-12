Stellantisジャパン株式会社は、アルファ ロメオとマセラティの技術とデザインを結集した新プロジェクト「BOTTEGAFUORISERIE（ボッテガ フオリセリエ）」を、イタリア・モデナを拠点に発表した。 同プロジェクトは、特別仕様車の開発やヴィンテージ車の修復、素材研究、高性能技術の探求を行う創造拠点として始動。両ブランドの伝統と革新を融合し、唯一無二のモビリティを生み出す新たな挑戦となる。興味のある方は詳細を