札幌・手稲警察署は２０２５年１１月１２日、札幌市手稲区に住む２０代の男性が福岡県警を名乗る男らに現金１００万円をだまし取られるオレオレ詐欺事件が発生したと発表しました。12日、男性のスマートフォンに信用情報機関を名乗る男から「クレジットカードの未払い」がありますなどと電話がありました。その後、福岡県警の捜査二課を名乗る男に代わり「クレジットカードが詐欺グループに関与している」