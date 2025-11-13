北海道・苫小牧市で2025年11月12日、乗用車が歩行者の60代男性をはねる事故があり、警察は乗用車を運転していた男（41）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。事故があったのは苫小牧市しらかば町6丁目の道道です。警察によりますと、男性が横断歩道を渡っていたところ、右から来た乗用車にはねられたということです。男性は顔面などを骨折し、意識不明の状態で病院に搬送されました。警察は、乗用車を運転していた苫小牧市