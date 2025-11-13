お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）が12日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59)に出演。ママタレントとしての苦労を明かした。自身のYouTubeなどで見せる等身大の姿が子育て中の母親たちから支持を集めているくわばた。テレビ番組では夫への不満を口にしている場面をよく見かけるが「事前アンケートで“旦那さんの嫌なところどこですか?”とかあって、スタジオに行