三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は１２日、グループ各社の個人向け金融アプリに、対話型ＡＩ（人工知能）を手がける米オープンＡＩのサービスを導入すると発表した。「ＡＩコンシェルジュ」がチャット上で顧客の相談に応じ、資産運用の提案を行う。ＭＵＦＧが２０２６年度に開業予定の「デジタルバンク」から順次導入する。金融機関のアプリにオープンＡＩの機能を搭載するのは、日本初となる見込みだ。ＡＩ