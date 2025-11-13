けさ、埼玉県入間市の圏央道外回りでトラックと乗用車合わせて5台が絡む事故があり、2人が死亡しました。【写真を見る】トラックと乗用車計5台が絡む事故2人死亡圏央道外回り入間IC〜狭山日高IC間が通行止め報告「乗用車が大きくつぶれています」きょう午前5時40分ごろ、入間市の圏央道外回り入間インターチェンジ付近で、「トラックと乗用車の事故」と119番通報がありました。消防によりますと、トラック3台と乗用車2台の絡む