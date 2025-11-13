海上のしけのため、海の便に乱れが出ています。 台風接近にともなう海上のしけのため、フェリー屋久島2の午前8時30分鹿児島発と午後1時30分屋久島発のきょう13日の全便が欠航となりました。 このほか13日は、奄美・沖縄航路のクイーンコーラルプラスの上り便、フェリーきかいの鹿児島港発の下り便が欠航します。 あす14日はフェリーあけぼのと、フェリーきかいのいずれも上り便の欠航が決