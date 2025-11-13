東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値179.45高値179.48安値178.48 180.79ハイブレイク 180.14抵抗2 179.79抵抗1 179.14ピボット 178.79支持1 178.14支持2 177.79ローブレイク ポンド円 終値203.29高値203.57安値202.61 204.66ハイブレイク 204.12抵抗2 203.70抵抗1 203.16ピボット 202.74支持1 202.20支持2 201.78ロ&#1254