東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.06高値9.09安値8.97 9.23ハイブレイク 9.16抵抗2 9.11抵抗1 9.04ピボット 8.99支持1 8.92支持2 8.87ローブレイク シンガポールドル円 終値118.90高値118.96安値118.41 119.65ハイブレイク 119.31抵抗2 119.10抵抗1 118.76ピボット 118.55支持1 118.21支持2 118.00ローブレイ