東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6541高値0.6550安値0.6516 0.6589ハイブレイク 0.6570抵抗2 0.6555抵抗1 0.6536ピボット 0.6521支持1 0.6502支持2 0.6487ローブレイク キーウィドル 終値0.5669高値0.5671安値0.5646 0.5703ハイブレイク 0.5687抵抗2 0.5678抵抗1 0.5662ピボット 0.5653支持1 0.5637