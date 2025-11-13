通貨別短期トレンド一覧 1.豪ドル＜↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.カナダドル＜↑＞ 4.NZドル＜↑＞ 5.ユーロ＜↑＞ 6.ドル＜↓＞ 7.ポンド＜↓＞ 8.円＜↓↓＞ 11月13日8時14分時点