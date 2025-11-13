アイドルグループ・乃木坂46の井上和（20）が、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜深1：00）の3代目パーソナリティーに就任することが、13日までに発表された。久保史緒里からのバトンを引き継ぐ。【写真】互いに笑みを向け合い…『乃木坂ANN』久保史緒里と井上和のオフショット2022年2月より3年9カ月パーソナリティを務めた久保は、26日・27日に行われる『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』にて