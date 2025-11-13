・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９９１１．４２（＋１１．８２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４３８１．４６（＋２９３．４０） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２４１．２４（＋８５．０１） ・ロシア・ＲＴＳ ９８２．９２（－１０．７３） 出所：MINKABU PRESS