・ＮＹダウ４８２５４．８２（＋３２６．８６） 高値４８４３１．５７ 安値４８０１５．７９ ・Ｓ＆Ｐ５００６８５０．９２（＋４．３１） ・ナスダック総合指数２３４０６．４５（－６１．８５） 出所：MINKABU PRESS