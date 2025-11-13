キルタイムコミュニケーションは、ブリーゼコミックス『七十二候ノ国の後宮薬膳医 〜見習い陶仙女ですが、もふもふ達とお妃様の問題を解決します〜1』を2025年11月14日に発売する。■『七十二候ノ国の後宮薬膳医 〜見習い陶仙女ですが、もふもふ達とお妃様の問題を解決します〜1』漫画：ハマサキ／原作：江本マシメサ／キャラクター原案：きのこ姫発売日：2025年11月14日定価：792円(本体720円+税10％)もふもふ×グルメ×じれ甘ラ