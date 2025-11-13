米OpenAIは11月12日（現地時間）、AIモデル「GPT-5.1」を発表した。8月にリリースされた「GPT-5」に対するユーザーからの多様なフィードバックを受け、性能と対話の質感を向上させた改良版である。新たに「GPT-5.1 Instant」と「GPT-5.1 Thinking」という2つのモデルが導入され、指示への忠実性、応答の自然さ、個人設定の柔軟性が強化された。GPT-5.1 Instant：応答性に優れた、もっとも使用頻度の高いモデル。デフォルトで温かみ