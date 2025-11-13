さまざまな「裏切り」により、 “期待”や“希望”を失いどん底に落とされた人々が描かれた、大河ドラマ「べらぼう」43話『裏切りの恋歌』。前半では、周囲の裏切りによりどん底に落ちた松平定信（井上裕貴）と、蔦重（横浜流星）。そして、歌麿（染谷将太）の間に決定的な亀裂が入るまでを振り返ってみました。※【前編】の記事↓『べらぼう』裏切り連発のどん底回…大切な期待や夢を失った蔦重・歌麿・定信の心情を考察【前編】