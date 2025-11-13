記者団の取材に応じる茂木外相＝12日、カナダ・ナイアガラオンザレーク（共同）【ナイアガラオンザレーク共同】茂木敏充外相は12日（日本時間13日）、高市早苗首相の台湾有事の国会答弁に関する中国の薛剣駐大阪総領事によるX（旧ツイッター）への投稿を巡り、中国側へ対応を要求したと明らかにした。「日中関係の大きな方向性に影響が出ないよう、引き続き適切な対応を強く求めている」と述べた。薛氏がこれまで複数回にわた