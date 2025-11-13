最近、呼吸が浅くなった気がしたり、体が重い・疲れやすいと感じていませんか？大人世代に多い原因のひとつが、背骨の中心部にある「胸椎（きょうつい）」まわりのこわばり。胸椎が固まると肩や背中が丸まり、呼吸が十分に入らず、代謝が落ちやすくなります。そこで今回は、胸椎をやさしく回旋させてゆるめる、簡単ストレッチを紹介。続けるほどに呼吸が深まり、体が軽くなるのを実感できます。呼吸が浅いと“痩せにくい体”に仕事