入間航空祭の名物だった国産輸送機の“驚がく”飛行11月12日は、国産初のジェット輸送機であるC-1が初飛行した日です。【写真】これが「不死鳥」と呼ばれたC-1です初飛行したのは半世紀以上前の1973（昭和48）年で、当時の技術研究本部（現在の防衛装備庁）および日本航空機製造が開発し、生産は川崎重工業が主契約企業として担当しました。C-1は31機が生産され、航空自衛隊で半世紀以上にわたって活躍していましたが、機体の