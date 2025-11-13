世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１２日、都内で１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ１７３スーパーボンＶＳ野杁」の公開記者会見を行った。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴがＰＰＶで国内独占ライブ配信する。メインイベントでフェザー級暫定世界王者のＫ―１世界２階級王者の野杁正明が正規王者のスーパーボンと世界王座統一戦に挑む。野杁は３・２３さいたまスーパーアリーナ「ＯＮＥ１７２武尊