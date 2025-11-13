U-17日本代表の浅田大翔「この大会の優勝で恩返しできればなと思います」U-17日本代表は11月12日、FIFA U-17ワールドカップが開催されているカタールのドーハでトレーニングを行った。9日のポルトガル戦に臨む直前、所属する横浜F・マリノスのJ1残留の瞬間を見届けたFW浅田大翔。「この大会の優勝で恩返しできればなと思います」と、先輩とサポーターへの感謝を語った。ポルトガル戦の当日、カタール時間で午前8時キックオフだ