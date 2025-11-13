「私は8つの戦争を終わらせた」今年のノーベル平和賞発表の前日、ドナルド・トランプ米国大統領が発した言葉だ。だが、それからわずか1カ月余りで、彼が平和の仲裁者として前面に立っていたインド・パキスタン、タイ・カンボジア、イスラエル・パレスチナなどで再び武力衝突が発生し、その「平和外交」に疑問の声が上がっている。最近、インドとパキスタンの首都では24時間間隔で爆発事件が発生し、少なくとも20人が死亡した。ブル