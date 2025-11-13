暗号資産（仮想通貨）によって富を築いたロシア人夫婦が、行方不明から1カ月後、ドバイで遺体で見つかった。12日（現地時間）、英紙デイリーメールなどの海外メディアは、先月アラブ首長国連邦で行方不明になったロシア国籍のロマン・ノヴァクさんとその妻アンナ・ロヴァクさんが、ドバイ近郊の砂漠で遺体で見つかったと報じた。遺体には全身に損傷があったという。この夫婦は約1カ月前、投資の勧誘を受けてドバイの山岳リゾート地