中国のある男性が、8つに割れた腹筋（いわゆる8パック腹筋）を人工的に作るためにヒアルロン酸注射に400万元（約8704万円）を使ったと主張し、衝撃を与えた。専門家は、過度なヒアルロン酸注入は皮膚損傷や血管壊死などを引き起こす恐れがあると警告している。11日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、Andy郝鉄男と名乗る男性は、ヒアルロン酸で作った自身の人工腹筋が中国初のものだと主張している